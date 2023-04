01:00:00

Avui: pop, pop i més pop!

Playlist:

Michael Medrano - LoveSexDrugs

Kaytraminé ft. Pharrell Williams - 4EVA

Shygirl - Playboy / Positions

Mura Masa - Whenever I want

Emotional Oranges & Tkai Maidza - Be somebody

SBTRKT & Toro y Moi - Days go by

Ellie Goulding - Better man

Labrinth - Never felt so alone

Poppy - Church Outfit

Pip Blom - Tiger

Yaeji - Passed me by

Asake - 2:30

Nil Moliner - Súbeme el volumen

Little Dragon - Slugs of love

NewJeans - Zero

Oliver Heldens ft. Kylie Minogue - 10 out of 10

Underworld - And the color red