01:00:00

Avui tenim una llista repleta de temes amb base rock i els seus derivats: surf, punk, electro, indie... I a més, també incloem una mica de rap i pop electrònic.

Playlist:

Rayo - Usted estuvo aquí

Girli - Imposter syndrome

Blackpanda - Como si nada

Joanlupi - Nem aprenent

Vic Mirallas & Sabino - Ni bien ni mal

Balming Tiger - Trust Yourself

Anne-Marie - Sad Bitch

Pol Wagner - Believe in Luck

Lael Neale - I Am The River

Ricardo Moya - Cállate Ya

I Am Dive - Anymore

Chica Sobresalto - La torre

Death Valley Girls - Magic Powers

Impacto Vudú - Otro año más

Ones - Cendra

The Gabor - Venus