Avui tenim una llista carregada de pop en clau femenina amb artistes com Latto, Caroline Polachek, Guineu, Julieta i fins i tot, Zahara.

Playlist:

_Juno - _la canción que no vas a hacer hoy

Caroline Polachek ft. Grimes & Dido - Fly to you

Guineu - Vull sortit i no puc

Anna of the North - Swirl

Julieta - Ens besem (speed Up version)

Rauw Alejandro & Angel Dior - Tamo en nota

The Blessed Madonna ft. Jamie Principle - We still believe

Cecilio G & Mala Rodríguez - Tú me vas a matar

The Biomechanical Toy + Jennasen - Velvet Twilight

Latto feat. Lu Kala - Lottery

Kuve - Queen M

Pipiolas - Romancero propio

The Blaze - Clash

Noia f.t Ela Minus - Didn’t know

Alison Goldfrapp ft. Paul Woolford - Fever

Piri & Tommy Villiers - Updown