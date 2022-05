55:45

Comencem la setmana amb aquesta playlist d'estrenes:

Alfie Templeman - 3d feelings

Calvin Harris feat. Dua Lipa & Young Thug - Potion

Kali Uchis - Desafinado

Travis Birds - A veces sueño

Bay Ledges - DMT

Nevver - Gritos de euforia

Interrogación Amor - Una manera perfecta de morir

Superorganism - On & on

Sky Ferreira - Don't forget

Muna - Home by now

Empress of - Dance for you

Pipiolas - What dreams are made of

Alex Chapman feat. Kim Petras - Horsey

Hugo Le-Loup - The all sorrow