54:23

Tornem de les mini-vacances carregats d'energia musical.

Playlist:

Phoenix - Alpha Zulu

Purity Ring - Unlucky

Claudia Allmang - ego

Vi de Born - Por si alguna vez soñamos

Tanxugueiras - Desidia

Mira Paula - Buena gente

Gracià Pedro - Els rosers

Paolo Nutini - Shine a light

Supercremalleras - Generación del 27

Doctor Explosión - Vestir de Mujer

Panic! At the disco - Viva Las Vengeance

Lola Marsh - Love Me On The Phone

Panam - Sunset breeze

Altopalo - Altopalo