La nostra selecció moooooolt random d'avui és per oides exigents

Señor Suerte - El efecto boomerang

Muyaio - Procrastinación in the enemy

Laura Sam y Juan Escribano - Algoritmo

Ankli - Roncola

Ricci Nostra - Y ya

Parcels - Somethinggreater

MILC - Nocturno de las ovejas

Germà Aire - Tu

Bruises - Not awake

Saint Etienne - Pond House

Molly Boom, Bochinche - Amigos x siempre

Riki - Marigold

Xeno & Oaklander - Afar

Jungle - Keep Moving (Gaspard Augé and Victor Le Masne Remix)