54:27

Neno // The Prodigy // Pau Vallvé

Avui tenim dos remixes electrònics: el primer és un clàssic de la icònica banda The Prodigy. El segon és el folk de José González visitat per l'electrònica d'esperit eivissenc. Tenim a més, estrenes de músics de casa, com Pau Vallvé, o Catástrofe Club, i alguna sorpresa de terres llunyanes.

Playlist:

The Prodigy - Firestarter (Andy C Remix)

Catástrofe Club - Béisbol

Ben Shemie - The Return

José González - Swing (Solomun Remix)

Pau Vallvé - Això ja està

Sheila Langa - Wider Vision

Steve Lacy - Bad Habit

Neno - Siéntelo

Brotherkenzie - Get on it

Atalaya Roja - Get away

Dungen - Nattens Sista Strimma Ljus

Paolo Nutini - Shine a light