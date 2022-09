59:55

Avui us oferim un viatge musical que comença amb cançons en clau rock i indie, però a poc a poc ens apropem a textures més pop, electròniques i eclèctiques.

Playlist:

You Me At Six ft. Rou Reynolds - No Future? Yeah Right

Atalaya Roja - Mago

Deerhoof - My Lovely Cat

Le Nais - Hello Vampire

Jo Jet i Maria Ribot - Febrer // Agost

Abby Sage - Backwards Directions

Emlan - Tu tejado

Cueva Mapache - Tocar Techo

Llorente - La Gran Mentira

Julieta Venegas - Te encontré

Salvatge Cor - De mí

Cosmic Wacho - Locuras

Röyksopp feat. Alison Goldfrapp - The night