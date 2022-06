55:15

Música per a gaudir la revetlla de Sant Joan



Per a aquesta nit especial hem preparat una playlist especial que inclou funk, disc, pop i electrònica. Totes cançons per a ballar.

Playlist:

Wisemen Project feat. Suu - I feel love

Tú peleas como una vaca - Lo mío no es bailar

St. Vincent - Funkytown

Fantastic Negrito - Trudoo

The Crab Apples & Anne Lukin - Seguiré bailando

Cristina Quesada - Why don’t you call me?

Melle Brown feat Annie Mac - Feel about you

The Chainsmokers feat. Ship Wrek - The fall

Ibibio Sound Machine - All That You Want (Joe Goddard Remix)

Myd - Domino

Chico y Chica - La actriz más mala que hay

Capitán Sunrise - Tinder sorpresa

Icona pop & Ultra Naté - You’re free