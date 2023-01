01:00:02

Obrim la setmana amb una playlist de pop, pop i més pop!

Playlist:

Miranda! ft. Lali - Yo te diré

Rose Gray - Sun comes up

Kali Uchis - I wish you roses

Arlo Parks - Weightless

Mtines + Uma - On és l'amor

Roy Borland - Cielo

Yaeji - For granted

María Escarmiento - Mejores que ayer

Lauren Nine + Roger Cervantes - “Xtasi

Laura Capdevila - Cara a cara

Morreo - Mambo

Los Manises ~ Espectacular

Parabólica - Incapaces

Rafa Spunky - Acid house

Overmono - Is U

Skrillex & Bobby Raps - Leave me like this