59:55

Aquesta setmana de cloenda de l¿any t¿oferim un repàs dels temassos publicats al llarg d¿aquest 2022.

Playlist:

Louise Attaque - La frousse

Maren - Ojalá no sea verdad

Ghouljaboy - scenario!

Will Spector y Los Fatus - Miénteme otra vez

Los Estanques y Anni B Sweet - He bebido tanto que estoy muerto de sed

Pau Vallvé - Això ja està

The Mars Volta - Blacklight Shine

Blanco Palamera - Al mirar

Laura Sam y Juan Escribano - España

Joven Dolores - Claridad

Dave Rowntree - London Bridge

Djo - Change

Chica Sobresalto - La estrella

Santi Balmes amb Renaldo & Clara - Aquí, ara i així

Dayglow - Second nature