01:00:04

Avui comencem un recompte musical pels singles i discos que ens han captivat aquest 2022.

Playlist:

Hatchie - Nosedive

Zahara ft. Shego - Merichane (Reputa)

El Mató A Un Policía Motorizado - Tantas Cosas Buenas

Phoenix feat. Ezra Koenig - Tonight

Cristina Quesada - Per te e per me

Ona Mafalda - Ya No Quema

Blood Orange - Jesus freak lighter

Broken Bells - Saturdays

L’Últim Europeu - Empastre

Llorente - La Gran Mentira

Liz Forte & Mauvetrip - Es un 10

Cueva Mapache - Tocar Techo

The big moon - Trouble

Nuria Graham - Yes It's Me, The Goldfish!

Da Souza - Bomba de fum

Un Muerto Más - Frutillas con crema