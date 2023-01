01:00:00

Avui acabem amb el nostre recorregut pel millor de 2022.

Playlist:

Fangoria - Satanismo, arte abstracto y Benidorm

Ona Mafalda feat. Delaporte - Que se acabe

We Are Mono - Rojo (Remix por DJ Amable & MNC)

Jorge Drexler feat. C. Tangana - Tocarte

Stromae - Fils de joie

Kakkmaddafakka - Storm

Red Hot Chili Peppers - Poster child

García Picasso - Reydelaluz

Els Pets - Ulls com piscines

Vittara ft. Julieta - Els llocs on vas

Giant Rooks & AnnenMayKantereit - Tom's Diner

Niños Mutantes - No has venido a sufrir

Jack White - What’s the trick?

Ptzta & Juacko - Input

Marc Vi feat Yung Rajola - Diuen

La Élite - Contento de ser feo

SG Lewis - Missing you