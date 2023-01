01:00:00

Comencem l'any recuperant les millors novetats dels darrers mesos.

Playlist:

Rigoberta Bandini - Canciones de amor a ti

Joe Crepúsculo - Jose House

Atzur - A Kiss on the Lips

Dorian - Energía rara

Rosalía - Saoko

Jaime Lorente - El chaval

Najwa - Contra quien luchaba

Jo Jet i Maria Ribot - Estol

Gossos feat. Ramon Mirabet - Corren (Remix Roger Rodés)

Masoniería - La cortina de este karaoke

Betacam ft. Tulsa - Tan sólo algo de ayuda

The Kooks - Cold heart

Verlaat - Me falta sal

Hot Chip - Down

Gorillaz feat. Thundercat - Cracker island

Fantastic Negrito - Highest Bidder

St. Vincent - Funkytown