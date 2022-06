57:01

M.I.A. // Ginebras // Lunáticos

Aquesta és la nostra proposta d'estrenes per a acabar el mes de maig.

Playlist:

Ginebras - Alex Turner

Death Bells - Hysteria

Yorch - Artista de la pista

Kakkmaddafakka - Storm

Lunáticos - Mundo perfecto

Los Estanques & Anni B Sweet - Tu pelo de flores

Turin Brakes - Up for grabs

Tulsa - Destrucción mutua asegurada

Hologramma - BCN-MAD

M.I.A. - The one

Rosa Venenosa - Tierra negra

Rocío Márquez & Bronquio - Un ala rota

Jimena Amarillo - Me lo kiero imaginar

Neil Frances - Be free (Joe Goddard remix)