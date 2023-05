01:02:16

Avui ens lliurem a les guitarres rockeres i als sintetitzadors vuitanters.

Playlist:

Medalla – Banderas a media asta

Foo Fighters – Under you

Cariño – Aún me acuerdo de todo

Alarmantiks! - El brote

Anne Lukin – No quiero

Corte! - Una rata

Nation of Language – Stumbling still

AKA Matador & Dromedarios Mágicos – Si sobrevivo, nos vemos mañana

Donallop - Sa llum que te ve a cercar

Conan Gray – Never ending song

Roisin Murphy & DJ Koze – The universe

Lost Tapes - Crossing Towns

Marc Parrot ft. Santi Balmes - Quiero Ser Silvestre

Noan - Pequeña Madrid

Blur - The narcissist

Gebre - S'està fent tard