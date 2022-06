56:20

Avui obrim amb el nou de la banda virtual Gorillaz. A més, tenim molta música que navega en el terreny de l'indie i acabem amb electrònica: el retorn de Totally Enormous Extinct Dinosaurs.

Playlist:

Gorillaz feat. Thundercat - Cracker island

H.E.R.- Dance to the music

Sen Senra - Aroma

Giveon - Lost me

Imagine Dragons - Sharks

Marlena - Niñata

Lori Meyers - 1000 noches

Kiwi Jr. - Unspeakable Things

Paolo Nutini - Acid eyes

Kali - Addicted

Canciones de Nadie - I si puges per ací

Masoniería - La cortina de este karaoke

Efterklang - Circles

Totally Enormous Extinct Dinosaurs - Forever