01:00:00

Avui descobrim música de casa nostra, com els nous singles de O-Erra, Marialluïsa, Grauwi & Marta Cascales, entre d'altres. Però també hi ha espai per a música de tot el món amb artistes com Zélie, Kae Tempest, The National, Sondre Lerche o Mui Zyu.

Playlist:

O-Erra - Ara o mai

Zélie - C'est mon truc

Alba Morena - Nadie

David Rees – Videojuegos

Marialluïsa - Les nits sense dormir

The National – New Order T-shirt

Enric EZ - Viatge

Kae Tempest - Nice idea

Grauwi & Marta Cascales - Contradictions

Uri Santafé & Lamliki - Irracional

Jain - The fool

Mui Zyu – Talk to death

Igloo - Los amantes mariposa

Sondre Lerche – Avatars of love (Lindstrom remix)