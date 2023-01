01:00:00

Avui ens espera un viatge molt rock&roll començant per la col·laboració de Måneskin amb Tom Morello i continuant amb bandes com Peligro! o Vermú. Però mai ens falla l'indie, el pop i l'electrònica.

Playlist:

Måneskin ft. Tom Morello - Gossip

Peligro! - La ciudad

Jawny - True

Carlota Mad - Jodida x ti

Miley Cyrus - Flowers

Juan Azul - El valle de las muñecas

Jaune Emma - Lunes

Vermú - En esta ruina

En Attendant Ana - Same Old Story

Mokita - I Can't Help Myself

Rococó - No me sale querer

Arjé - Viatje

Halldor Mar - Volem

NewJeans - OMG

Raissa - I want your sex

DJ Sabrina, The Teenage DJ - All I can feel