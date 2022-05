55:47

Aquesta és la nostra selecció musical d'avui:

Pale Waves - Lies

Måneskin - Supermodel

Bones of Minerva - Swamp

Death Cab for Cutie - Roman candles

Atzur - Fear of the unknown

Ezra Furman - Forever in sunset

Hazlett - Even if it's lonely

Nana Lourdes - Benighted enlightened

Paunezz - Amor covard

Mallrat - To you

Bearoid - Te doy igual

Tanxugueiras - Pano corado

JM Mantecón & ATK Epop Feat. Dezeta - In your heart

Moderat - Easy Prey