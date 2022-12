59:59

Obrim amb una selecció d'allò més notable del indie i el rock, amb temes de Cala Vento, Madee, Igloo i Muro María. Poc a poc ens deixem portar pel pop fins a arribar a l'electrònica.

Playlist:

Cala Vento - Equilibrio

Skerryvore - You & I

Lucky Lo - I Will Always Be You

Igloo - La distancia entre dos puntos

Muro María - Cuéntame otra vez

Madee - Live in My Words

Morrisey - Rebels without applause

Socunbohemio - El conte que mai s'acaba

Crosslegged - In A Way

Half·alive - Nobody

Gigi Ros - Univers

Vicente Navarro - El primero

Las Bajas Pasiones ft. Oli - Murciélagos Y Farolas

Anna B Savage - in|FLUX

Oliver Sim - Sensitive Child (Soulwax Remix)