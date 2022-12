01:00:00

Avui la nostra playlist ens ha quedat molt internacional.

Playlist:

Glas - Será mejor

Coi Leray - Players

Monjola - Mama always says

Lozeak - Cutthroat

Mui Zyu - Ghost with a Peach Skin

Babi - No drama

Safree - Si vas a volver

Cosmic Wacho - Piromanía

100 gecs ft. Skrillex - Torture me

Mda - Tormento & Tormenta

Jessie Murph - Drunk in the bathtub

Luna Ki - Buenos días (sinfónica)

Rocío Saiz ft Tauro - Autoboicot y descanso

Flecha Valona - Los días pasarán

Travis Birds - Peligro

David Rees - Comida rápida

Gabrielle Aplin ft. Hugh Laurie - Side by side