01:00:00

Avui tenim una llista amb el millor indie i rock.

Playlist:

Mujeres - No Puedo Más

Sidonie - Cedé

Triángulo De Amor Bizarro - La Espectadora

Gwen Stefani - True Babe

Joan Miquel Oliver - Robot Mayordomo

Little Dragon - Tumbling Dice

Bakar - Alive!

Nothing But Thieves - Keeping You Around

San Tosielo & Mentira

Mosaic - Gira-Sol

LP - One Like You

Junco y Mimbre - Mai No Tinguis Pressa

Portugal. The Man - Grim Generation

Clima - Algú Com Tu

The Death Of Robert - La Mala Hostia