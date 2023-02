01:00:34

El recorregut musical d'avui comença amb el rock de la mítica banda grunge Mudhoney. Després continuem amb temes rock, pop, indie, chill, glitch i psicodèlia amb artistes com Ciutat, La La Love You, Augusta Sonora, Triquell, Fall Out Boy i més.

Playlist en mode random:

Mudhoney - Almost Everything

Augusta Sonora - Colectivo suicida

La la love you ft. Samuraï - El principio de algo

Nos miran - Siempre igual

Gorillaz ft. Adeleye Omotayo - Silent running

SG Lewis - Oh Laura

Orslok ft. Joven Myke - Isaac

Mecánico ft. Goyo Degano - Último adiós

Ciutat ft. Chico Blanco - Techo

Nuovo Testamento - Heat

Triquell - CBD i espardenyes

Walls - Mi mejor versión

Fall Out Boy - Heartbreak Feels So Good

Las Petunias - La cena

Falcon & Firkin - Un nou demà