55:16

El Zona Zero d'avui us ofereix una selecció musical amb bon gust carregada de novetats, estrenes i temassos de tot arreu.

Daddy Squad ft. Dita von Teese - My magic number

François - Cadaqués

Lorde - Te ao mārama / Solar power

The vaccines - Wanderlust

Rufus T. Firefly - Polvo de diamantes

María José Llergo - Que tú me quieras

Park Hye Jin - Where did I go

Chloé Bird - Flores y escombros

Bomba Estéreo, Leonel García - Como lo pedí

Fletcher Reed - Nairobi Nala

El Remolón - Los pájaros

The Parrots - It's too late to go to bed

Ghouljaboy ft. Depresión sonora - Desorden del sueño