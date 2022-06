54:07

Avui et proposem aquesta selecció d'estrenes musicals:

Liz Forte - Cosas que no puedo cambiar

Alavedra - Amor Salud Trabajo

Metric - What Feels Like Eternity

Jack White - If I die tomorrow

King Princess - Too bad

Sho-Hai - Sí, pero no

Neneh Cherry feat. Greentea Peng - Buddy X

Yarea - Algo azul

Bastille - Remind me

Finta - Aluminio

Karavana - Qué bien los dos

Will Joseph Cook - Gummy

Myd - Domino

Ibibio Sound Machine - All That You Want (Joe Goddard Remix)