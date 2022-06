55:24

Per a tornar a la realitat després d'un cap de setmana llarg, et proposem una bona selecció d'estrenes musicals.

Playlist:

Together Pangea - Cigarrete

Eva McBel - I'm Glad You Happened (Vol. 3: Enough with the Drama)

Thick - Loser

Lal'Ba feat. Ariox - Per mi

Jaime Lorente - 7 demonios

The Mars Volta - Blacklight Shine

Franc - Tot el que no va passar

Caballo Prieto Azabache - Al Pueblo

Albert Lax - Tercer Acte

Petite Amie - Otra vez

Carla Luna - Yammi

La Femme - Sácatela

Flying Lotus ft. Devin Tracy - The Room

Vök - Illuminating

ATK-Epop - Lisent