01:00:42

Avui t'oferim una selecció d'estrenes amb molta influència psicodèlica, vintage i surrealista.

Playlist:

L’Últim Europeu - Empastre

Hyd - So clear

Blood Orange - Jesus freak lighter

Carlota Flâneur - Alive at the same time

Winter feat. Sasami - Good

Pixies - Dregs of the wine

Lagartija Nick - Me gustaría para mí (Las libélulas)

Broken Bells - Saturdays

Mallrat - Fade into You

Foreign Air - Lonely people

Ginebras - Ansiedad

Oliver Sim - Run the credits

Cabiria - Una costumbre ancestral

Axel Flóvent - Sea Creatures (Nightshifts Remix)

Santigold - High priestess