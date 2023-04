01:00:00

Avui tenim bones dosis de pop urbà i hip hop. A més, molts temes per a ballar.

Playlist:

Kuve - Cari Cari

La’lba - No Hi Ha Dies Dolents

Jorja Smith - Try Me

Lali - Disciplina

Danna Paola - 1Trago

Magdalena Bay - Top Dog

Post Malone - Chemical

Edu Esteve - La cadena

Luna Ki & Pablo Escobarras & Limabeatz - Play Doh

Sza ft. Doja Cat - Kill Bill

Flashy Ice Cream - Quan Em Tornes A Mirar

Fortuu + Barek & Tina - Lluna plena

Twin - Cegada por la luz

Caraballo - Tu Puñal

Geminga - Wie durft

Muna - One That Got Away