01:01:10

Avui tenim música per a ballar i un parell de recomanacions de concerts.

Playlist:

Haarm - Lovin’ on borrowed time

Juan Azul - Me dijo ser tuyo

Sergv - Grealish

Joana Serrat - Pictures

Willy Tornado - Miles de Historias

Girl in red - October passed me by

Judit Neddermann & Vernat - Tu

Jedet - Te arrepentirás

Berto - Bágoas de Cocodrilo

Rocío Saiz - ¿Quién Piensa en Ti?

Santi Celli - Ya ni mis amigos me contestan

Blake Rose - Dizzy

Sexy Zebras - Charly García

Will Spector y Los Fatus - Blackout

VictorEME - CCCP

Depresión Sonora - Voy a explotar