Comencem la setmana amb una playlist carregada de col·laboracions: Irepelusa & Delaporte, Lowis & Vernat, Centauros & Algora, Madonna & Tokischa, Josep Xortó & The Congosound... Escoltem també els singles que més ens agraden dels nous discs de Carlota Flâneur, Amor Butano, Rina Sawayama i el deluxe de Joe Crepúsculo. Tot això i molt més...

Playlist:

Joe Crepúsculo - Barcelona

Josep Xortó & The Congosound - El diable

Irepelusa deat. Delaporte - Todo se mantiene en su lugar

Amor Butano - El Poder De 3

Margarita Quebrada feat. Xenia & Merina Gris - Otro lado

Aroa ay - Xqnooo :(

Centauros feat. Algora - Sauna infierno

Jawny - Adiós

Carlota Flâneur - Lungs

Carlos Sadness - Nadie sabe que te quiero

Marmi - La broma de mis sueños

Rina Sawayama - This hell

Chloe Moriondo - CDbaby

Madonna & Tokischa - Hung Up On Tokischa

Rosalía - La killé

Lowis feat. Vernat - Aigua passada