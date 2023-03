Zona Zero

01:00:01

Avui punxem els nous discs en clau indie rock de Joven Dolores i Death Valley Girls. A més, una mica de pop en femení amb Al·lèrgiques al Pol·len i Marinita Precaria i fins i tot, una fusió molt interessant de rap/rock amb la col·laboració de Morning Drivers i Ambkor.

Playlist:

Supermeganada - Brillo y Oscuridad

Joven Dolores - Sin más

Els Amics de les Arts - De córrer per tot Nova York

Merina Gris ft. Sandra Delaporte - Almar

San Tosielo & Choclock - RIP Cupido

Death Valley Girls - Islands in the sky

Quinnie – Promised

Florent y Yo – Rumba de mi estado de alarma

Jimena Amarillo – Porque tú lo sabrías

Al·lèrgiques Al Pol·len Ft. Maria Jaume - Bombolles

Marinita Precaria - Final Explicado

Cosmic Wacho - Fácil Para Ti

Zuco 103 - Aruenda

Magnus Imperial Club - Homodeus

Los Manises - Cienmásuno

Morning Drivers feat Ambkor - Estrella Polar