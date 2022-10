01:00:46

vui se'ns ha quedat una selecció d'estrenes musicals molt femenina i plena de col·laboracions.

Playlist:

Last Dinosaurs - Put Up With The Weather!

Yeah Yeah Yeahs - Burning

Javiera Mena - La isla de Lesbos

Ganges & Natalia Lacunza - Pensar en ti

Natalia Lafourcade - De todas las flores

Intel·ligible - Canvi

La Bien Querida feat. Santiago Motorizado - La cruz de Santiago

Morreo feat. Adiós amores - Los turistas

Angèle - Amour, haine & danger

Veintiuno - La vida moderna

Mira Paula - Na de na

Amore feat. Simona - Parque de la primavera

The Go! Team - Divebomb

Christine and the Queens - Rien dire

Dual-Split - At least