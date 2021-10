56:04

En la nostra selecció d'avui et proposem molts temes rock i indie.

Playlist:

Diamante Negro - Estamos juntos

Julio Cable - Perdido en una isla de plástico

Julio de la Rosa - Muñequita de feria

Modelo - Llévame

Venturi - Tranquilísimo

Raúl R. Sola - Primer verano en las islas

She & Him - Holiday

The last detail - I'm sorry

Black Marble - Preoccupation

Aeon Station - Queens

Ifé - Fake blood

Morreo - Soy un raryo

Sildàvia - Funeral i Rèquiem