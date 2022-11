01:00:00

Tanquem la setmana amb una selecció eclèctica d'estrenes musicals.

Playlist:

Speaker Cabinets - Reflexions

Ron Gallo - Foreground Music

El Nido ft. David Ruiz - Ícaros

Meija - How You Like

Los Mejillones Tigre - La fábula del promotor y el trovador

Taburete - Cuando se apaga la luz

M. Byrd - Over You / Over Me

Iglú - El que es perd es queda per sempre

Rubytates & Solo Fernández - De reversa

Marguerite Thiam - Comme Les Grands

Wayne - Casa

Nessa Barrett - Deathmatch

Femi - Días como hoy

Superdream & Miae - La La La

Benny Sings - The World

KM.0 - Em quedo