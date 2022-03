56:05

Comencem la setmana amb aquesta playlist carregada d'estrenes en clau pop, indie i urbà:

Julieta Venegas - Mismo amor

Koers - El teu amor

Ariox & Galgo Lento - Ho sento

Chill chicos - Ni tan mal

Rosalía - Cuuuuuute

Syd feat. Lucky Daye - Cybah

Tiago PZK - Hablando de love

Lori Meyers - Vámonos de aquí

Yot Club - u dont kno me

Putochinomaricón & GFOTY - Tamagotchi

Ruby Red - Too late (to call)

JazzWoman ft. Lildami - Anem a tot

Anna Prior - Easier alone

Charlie XCX - Used to know me