01:00:37

Avui tenim moltes veus femenines i reivindicacions de gènere, molt de pop, d'electro, d'indietrònica. Avui, playlist en mode random!

Playlist:

Jack Shears - Too much music

María Escarmiento ft. Natalia Lacunza - Prefiero

PinkPantheress ft. Ice Spice . Boy’s a liar pt. 2

Najwa Nimri - Big Bang

Nia Archives - Conveniency

Niños Luchando - Bien

Ganges - Solo me gustas cuando yo te gusto a ti

Chymes - My own worst enemy

Recycled J - 150 canciones

Claire Rosinkranz - Sad in Hawaii

30s40s50s - (nonono)

Stay Homas - La nòria

Nenas - Fuckboys

Rocío Saiz ft. Tauro - Déjate llevar

Ellie Goulding - Like a saviour

Jonas Blue ft. Felix Jaehn - Weekends

Orbital ft. Penelope Isles - Are you alive?