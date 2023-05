Zona Zero

01:00:15

Avui, el viatge musical ens porta des del pop urbà fins a l'electrònica.

Playlist:

Quimo - Sólo Quiero Verte

Tanxugueiras - Aire

Xicu ft. Julieta - El Teu Amor

Mentira ft. Dani - No Sé Qué Decirte

King Viktor feat. The Haunted Youth - Riptide

Tom Speight - Tomorrow

Ehla - L'autorisation

Luna Luna - Dance With U

Leyla Blue - Buzzkil

Recycled J - 10000 kms

MDA - Mua

Morad ft. Nicki Nicole - Paz

Alaina Castillo - Éxtasis

Galantis Ft. Jvke, Enisa - Fool 4 U

Alex Anwandter feat. Javiera Mena - Unx de nosotrxs

Lucho RK - Parfum

Il:lo - Baume