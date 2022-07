54:50

90's are back! Avui tenim una playlist amb cançons d'influència dels anys noranta. A més, ritmes electrònics d'Amèrica Llatina i molt de rock ibèric, punk d'avui i d'ahir i el folk revisitat de Sufjan Stevens.



Playlist:



Together Pangea - Wanted Out

Mil Córdobas - Trapos

Dylyn - Skin and Bone

La URSS - Euforia

Dave Rowntree - London Bridge

Broken Bells - We’re not in orbit yet

Momma - Motorbike

Flora - Gelat

Sufjan Stevens - Fourth of July (April Base Version)

Selva Nua - Fums d'algú

Miki Ratsula - Big jet plane

Tonga Conga feat. Vanessa Zamora - Duele

MNKYBSNSS - Horas