01:03:34

Comencem la setmana amb un mix de pop i totes les seves variants. Incloem en la llista el retorn del rei del pop, Michael Jackson, i l'himne oficial del Mundial de Futbol 2022.

Playlist:

La Bien Querida - La voz de su amo

Najwa - Aperol

Fangoria - Lo imposible

Yarea - Alguien tiene que parar

Nia Archives - So tell me

Anaju - Mal de ojo

Pharrell Williams & Travis Scott - Down in Atlanta

Chance the Rapper ft. King Promise - Yah Know

Nicki Minaj & Maluma & Myriam Fares - Tukoh Taka

Rebecca Black - Crumbs

Romy feat. Fred again.. - Strong

PinkPantheress - Do you miss me?

Royksopp ft. Alison Goldfrapp - The night

ATK EPOP - Barcelona