01:01:02

Comencem la setmana amb un recorregut musical que ens porta del rock al pop i l'electrònica.

Playlist:

Fall Out Boy - We Didn't Start the Fire

Levitants - Adelante

Comandante Twin ft. La Habitación Roja- Hasta que vuelvas

Maisie Peters - Run

Hello Seahorse! - Melancolía

Ganges & Yarea - Qué tal? Yo igual

Maria Hein - Fets de fil

Persona - Plorar +++ ballar

Bimini ft. Montmartre - Are you there?

Àlex Pérez - Eterns

Melenas - Dos pasajeros

Lildami + Jim . “T'estimo igual”

Lucy Tun - ADHD

Le Parody - Como La Mirada Negra De Los Perros Que No Ponen Nombres A Las Cosas

Rodrigo Cuevas - Cómo ye?

Will Spector Y Los Fatus - Eternidad (IK Miranda remix)