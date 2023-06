Zona Zero

01:00:00

Avui t'oferim un programa especial amb motiu del festival Sónar. La nostra playlist es compon dels artistes que destaquem de la cita imprescindible de músiques electròniques i avançades de Barcelona.

Playlist:

Samantha Hudson - Otra Vez

Orslok - Sé Que No Debo

Rusowsky - Okro

Shygirl - Playboy / Positions

Albany - Videojuego

La Zowi - Sugar Mami

Bad Gyal . Sin Carné

Dinamarca, La Favi - Sana Sana

Dalila - Cieguita

Desert - Em Vas Dir

The Blessed Madona - Serotonin Moonbeams

Peggy Gou - Starry Night

Laurent Garnier - Crispy Bacon

Amélie Lens - In Silence