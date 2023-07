59:40

Avui tenim una playlist molt especial amb una selecció de temes que ballarem al Festival Cruïlla de Barcelona.

Ladilla Rusa - Macarrones pop

Bomba Estéreo - Romántica champeta

Nico Roig - Quiero que veas

Alt-J Hard Drive Gold

Sienna - Tu fiel jodida mitad

Amaia ft. Alizzz - Sexo en la playa

Cala Vento - Equilibrio

Sidonie - Cedé

Cupido - Almohada

Carolina Durante - Ya no hay verano

Mourn - Men

The Offspring - You're gonna go far, kid

Parov Stelar - Future

Franz Ferdinand - Take me out

Placebo - Beautiful James

Moderat - Fast land (Marie Davidson remix)