01:00:22

Avui: pop i electrònica!

Playlist:

Triángulo de Amor Bizarro - Estrella solitaria

Jake Shears ft. Kylie Minogue - Voices

49th & Main - Icy

Suave - Si tú te vieras

Karla amb K - 3ls hum4ns

Escuelas Pías - La noche

Madison Beer - Home to another one

Mala Rodríguez & Polimá Westcoast - No molestar

The Weeknd ft. Madonna & Playboi Carti - Popular

CKay - Nwayi

Sam Fischer ft. Meghan Trainor - Alright

Mura Masa ft. Daniela Lalita - Drugs

Easy-S & Selecta - Aston Martin

Ty Dolla Sign - Motion

Dom Dolla ft. Nelly Furtado - Eat your man

Tiesto - Yesterday

Alesso - Without you