01:00:38

Comencem la setmana una llista carregada de pop, sons urbans i electrònica.

Playlist:

Miranda! ft. Cristian Castro - Prisionero

Dorian - A cualquier otra parte (DJ Nano remix)

Jam City ft. Aidan - Times Square

Kučka - Cry cry cry

Zzoilo & Sofía Reyes - El wey

Chico Blanco - Cadillac

Rosalía & Rauw Alejandro - Beso

Bizarrap & Arcángel - Arcángel: Bzrp Music Sessions vol 54

Belén Aguilera ft. Pimp Flaco - PAS

Planeta Tres - Eres

Luca Bocci - De Vos

The Japanese House - Boyhood

Yune Pinku - Sports

Fred Again.. & Skrillex & Four Tet - Baby again