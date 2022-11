01:00:03

Avui obrim amb un remix d'un tema de Dorian. La nostra llista de reproducció evoluciona fins a rebre el costat més experimental d'Enric Montefusco. Però també tenim bones dosis de dreampop i indie rock amb Guineu, Cigarrettes After Se, Llorente i més.

Playlist:

Dorian - Energía Rara (David Van Bylen RMX)

Gabrielle Aplin - Don't Say

Nakhane - My ma was wood

Bart & The Bedazzled feat. Earth Girl Helen Brown - Cardboard man

Dani - Drum & bossa

Koleżanka - Slapstick

Guineu - Vull sortir i no puc

La Paloma - Algo ha cambiado

Weird Nightmare - So Far Gone

Cigarrettes After Sex - Pistol

Khai Dreams - Rats

Llorente feat. Cuti Vericad - Ya está bien

Niña Polaca - Lo que yo te he querido (pretérito perfecto)

Enric Montefusco - El Astro Rey

Julia Michaels - Sorry To Me Too