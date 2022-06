54:18

El viatge musical d'aviu inclui artistes i bandes com Javiera Mena, Uniforms, Two Door Cinema Club, Musgö, Carlota Flâneuri Depresión Sonora.

Playlist:

Nova Twins - Choose Your Fighter

Uniforms - I quit

The Soft Moon feat. Fish Narc - Him

Grasias - Rezar a Dios

Alice Merton - The Other Side

Two Door Cinema Club - Wonderful life

Depresión Sonora ft. Rojuu - Ya no te veré

Musgö - El nido

Lucas Jesús - Yo ya

François - Dónde iré

Harrison Brome - Coconut cream

Carlota Flâneur - Party

Javiera Mena - La isla de Lesbos