Comencem la setmana amb molt de power amb temes de Rina Sawayama, Lasta Sanco, Chica Sobresalto i Depeche Mode, entre d'altres.



Playlist:

Rina Sawayama - Eye for an eye

Will Butler & Sister Squares - Willows

Ana Mena - Lentamente

Chica Sobresalto ft. Veintiuno - Poquita cosa

Hailee Steinfeld - Sunkissing

Meritxell Gené - Joc

Lasta Sanco - La poma

Dread Mar - Libre

Clara - Da Girls

Waterbaby - Airforce blue

Eva Sola - Déjate Caer

Maria Blaya - Daño

David Rees - Superpoderes

Depeche Mode - Wagging Tongue

LP Giobbi ft. Sofi Tukker - If love is a skill