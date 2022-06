54:17

Playlist:

Maggie Rogers - Want want

Rigoberta Bandini - A todos mis amantes

Cour de récré - À L'ombre D'une Jeune Fille En Pierre

Keax feat. Cristina Martínez (El Columpio Asesino) - Interrupción

Mr. Little Jeans - Blitz

Catástrofe Club - El crecimiento infinito

Nation of Language - Androgynous

49th. & Main - Human Condition

Cora Yako - Mil formas de morir

Julio Cable - No hubo flores

The Daltonics - Junta de Vecinos

Fantastic Negrito - Trudoo

Los Pilotos & Montañera - Tormenta tropical (Mueveloreina remix)