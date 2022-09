Zona Zero

01:00:45

Nova temporada!

Obrim la nova temporada del Zona Zero amb una playlist carregada d'estrenes en clau eclèctica: pop, rock, indie, ritmes urbans i electrònica. Comencem!

Playlist:

Zahara feat. Shego - Merichane (Reputa)

Rosalía - Chiri

Rusowsky feat. Barry B & DRUMMIE - bla bla bla

Mariagrep - La playa

Liz Forte & mauvetrip - Es un 10

Nico B. y Cosme Pelotillo - Joven

Alizzz - Qué pasa nen

Da Souza - Bomba de fum

Phoenix feat. Ezra Koenig - Tonight

Benjamin Biolay feat. Clara Luciani - Santa Clara

Eva Ryjlen - Verbena

Marlon Williams - Don't go back

Juliette - Flamme

Dragonette - Twennies

Jockstrap - Greatest hits

Totally Enormous Extinct Dinosaurs - Never seen you dance